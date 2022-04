João Mário é para Schmidt acompanhar

André Bucho Ontem às 22:13 Facebook

Saída do médio está, para já, descartada. Terá oportunidade para se mostrar ao provável novo treinador do Benfica.

A temporada tem sido um carrossel para João Mário. Titular indiscutível no início da temporada com Jorge Jesus, fazendo parelha com Weigl, deu continuidade no arranque de Nélson Veríssimo, mas a partir de fevereiro foi apenas titular por uma vez, perdendo espaço para Adel Taarabt e Gonçalo Ramos. Apesar de ser visto como uma alternativa e não como ator principal por Veríssimo, com a provável chegada de Roger Schmidt no final da temporada, terá oportunidade para mostrar serviço, durante a pré-temporada, não estando, sabe o JN, nos planos da SAD encarnada a saída do jogador.

O médio, de 29 anos, chegou no verão, depois de se desvincular do Inter de Milão, tendo estado emprestado ao Sporting na temporada passada, e é um dos mais bem pagos do plantel, contando ainda com um contrato longo, até 2026. É, por isso, visto como um elemento útil para o plantel encarnado para a próxima temporada e que, à semelhança de outros jogadores, será alvo de análise do técnico. Apesar do papel que lhe foi atribuído por Veríssimo, João Mário leva 42 jogos esta época, somando quatro golos e sete assistências, a melhor temporada em números desde que deixou Alvalade em 2016.