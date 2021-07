João Mário está disposto a jogar no Benfica

Norberto A. Lopes Hoje às 15:35 Facebook

O médio, de 28 anos, foi formado no Sporting e sagrou-se campeão nacional pelos leões, na última época, mas está disposto a transferir-se do Inter para a Luz. O caso promete agitar os próximos dias.

O caso promete alimentar os próximos dias: João Mário pode transferir-se do Inter de Milão para o Benfica. Depois de o Sporting não ter chegado a acordo com o clube italiano para fechar a transferência, como era desejo do próprio jogador e também dos leões, os encarnados entraram em campo e estão dispostos a garantir o médio internacional português. Para isso, está em marcha um plano para apresentar uma proposta ao clube italiano, havendo a ideia, sabe o JN, que o jogador está disposto a jogar no clube da Luz, o grande rival do Sporting.

Depois de ter saído do Sporting, o futebolista foi alvo de sondagens do Nice, Villarreal e Besiktas, mas o único clube que lhe apresentou uma proposta concreta foi o Spartak de Moscovo, à qual João Mário declinou por sentir que, neste momento, seria pouco aliciante do ponto de vista desportivo e numa perspetiva de carreira atuar no campeonato russo. No entanto, o jogador, de 28 anos, vê com bons olhos a possibilidade de se mudar para a Luz, onde pode encontrar Jorge Jesus, um treinador importante no seu crescimento.