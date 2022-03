João Mário: "Estamos em três competições e queremos ganhá-las"

JN Hoje às 15:38 Facebook

Lateral direito do F. C. Porto mostrou-se confiante para o embate frente ao Lyon, marcado para quarta-feira às 17.45 horas, e referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

"Jogar sempre de três em três dias é difícil, desgastante. Mas é o normal numa equipa que luta sempre por títulos. Estamos em três competições e queremos ganhá-las. Mas estamos prontos e preparados para ganhar todos os jogos e para sermos opção para o mister", disse João Mário.

O lateral direito dos dragões salientou que é importante começar a eliminatória com um triunfo. "O desafio é que o Lyon é uma equipa difícil, como a Lázio era. Têm uma equipa com qualidade, mas estamos mais focados em nós, nas nossas ideias, no nosso futebol. Fazendo isso, estamos mais perto da vitória. Queremos começar com uma vitória, não olhamos para estatísticas. Cada jogo tem a sua história, vamos dar tudo para vencer e ter vantagem na segunda mão", afirmou.

Sobre a adaptação que tem feito à posição de lateral salientou o progresso positivo. "Tem sido cada vez melhor. Ao início estranhei um pouco, não estava habituado aos processos defensivos, mas com a ajuda do mister e da equipa técnica percebi o que tinha de fazer. Sei que tenho muito a melhorar, é isso que tento fazer todos os dias, quero sempre ser melhor", concluiu.