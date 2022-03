João Mário estava livre, mas custou 5,5 milhões

JN Hoje às 19:02 Facebook

O médio foi contratado depois de ter rescindido contrato com o Inter de Milão, mas exigiu um considerável investimento financeiro.

O Benfica revelou, esta terça-feira, que pagou 5,513 milhões de euros pela contratação de João Mário, apesar de o médio ter chegado à Luz na condição de jogador livre, depois de ter terminado a ligação ao Inter de Milão.

Esta informação consta do Relatório e Contas do clube referente ao primeiro semestre desta temporada e esclarece que o montante em questão "engloba os encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados".

O relatório mostra ainda que contratar Soualiho Meité custou 7,287 milhões, enquanto a contratação de Roman Yaremchuk fez-se por 18,458 milhões de euros, incluindo serviços de intermediação e encargos com o mecanismo de solidariedade. Na altura em que anunciou a compra, o Benfica havia anunciado ter pago 17 milhões de euros por 75 por cento do passe do internacional ucraniano.