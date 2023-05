João Mário estava na lista de convocados, diz Roberto Martínez

JN Hoje às 13:11 Facebook

O médio do Benfica fazia parte dos eleitos da seleção nacional para os jogos com a Bósnia-Herzegovina e Islândia.

João Mário fazia parte da lista de convocados para os compromissos da seleção nacional frente à Bósnia-Herzegovina e Islândia, de acordo com Roberto Martínez.

O selecionador nacional admitiu, esta segunda-feira, em conferência de imprensa para anunciar os convocados para os jogos de apuramento para o Europeu de 2024, que contava com o médio do Benfica, para a dupla jornada, mas afirmou que respeita a decisão do jogador, de terminar a carreira como internacional português:

"Nós temos de respeitar o João Mário. Tem um profissionalismo exemplar, é um jogador de caráter muito decisivo no grupo. É uma situação natural, o João Mário teve uma decisão pessoal. O João fazia parte da convocatória. O João ligou aos diretores e à federação diretamente, ainda não não falei com o João, mas ainda vou falar com ele, de uma forma natural, para agradecer o contributo dele para a seleção. Estou convencido que não foi pelo que se passou no estágio de março. A competitividade é muito alta, temos de aceitar. Nós temos a nossa vida, o João Mário jogou muitos anos pela seleção", vincou o técnico.

João Mário anunciou, no passado domingo, o fim da carreira como internacional português, depois de 56 jogos e três golos com as quinas ao peito. O médio formado no Sporting fez parte da equipa portuguesa que venceu o Campeonato da Europa, em 2016.