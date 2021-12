João Mário falha ida a Portimão

JN Hoje às 18:07 Facebook

O defesa direito João Mário, do F. C. Porto, não recuperou da lesão que sofreu na partida com o Vitória de Guimarães e ficou de fora da lista de 22 jogadores convocados por Sérgio Conceição para o jogo com o Portimonense, esta sexta-feira, pelas 19 horas, no Algarve.

O lateral sofreu uma forte pancada do pé esquerdo, tendo sido substituído por Manafá, mas também está a contas com uma sobrecarga física.

Eis a lista de jogadores convocados:

Marchesín, Francisco Meixedo e Diogo Costa (guarda-redes); Fábio Cardoso, Luis Díaz, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Pepê, Zaidu, Marko Grujic, Tecatito Corona, Wilson Manafá, Mbemba, Vitinha, Wendell, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Fábio Vieira