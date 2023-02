João Mário foi seguro de águia com aura de Musa

Rui Almeida Santos Hoje às 00:14 Facebook

Médio internacional português bisou e resolveu a questão em Arouca, com o ponta de lança croata a sair do banco para fechar as contas. Encarnados seguem imparáveis no campeonato

O líder Benfica passou com distinção em Arouca, com João Mário a assumir o papel de figura principal num elenco encarnado que conseguiu sobreviver às ausências do goleador e do dínamo até aqui, Enzo Fernández, este último de forma irreversível.

Quiseram as circunstâncias que águias e arouquenses se defrontassem sem os seus homens-golo, pela lesão de Gonçalo Ramos e pelo imbróglio criado pela situação contratual de Oday Dabbagh (ler nesta página), respetivamente.