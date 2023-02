João Mário imparável encontra chave da vitória

Rui Farinha Hoje às 21:39 Facebook

Com dois golos e uma assistência, o médio oferece de bandeja a vitória ao Benfica que vence o Casa Pia por 3-0 e segue destacado na frente da tabela

A vitória não foi tão fácil como os números finais ilustram (3-0), mas o Benfica deu mais um sinal de fiabilidade e somou três pontos importantes na luta pelo título nacional frente a um adversário que, tal como sucedera no duelo da primeira volta, nunca se desarmou e mostrou uma excelente organização. João Mário foi a chave que desmoronou a defesa dos gansos, carimbou o segundo bis consecutivo e ainda fez uma assistência. Destaque para o golo de bandeira de Bah, na segunda parte, muito aplaudido no recinto encarnado.

A dor da saída de Enzo Fernández ainda não foi sarada, o meio-campo ficou órfão da movimentação do argentino, mas as águias, que continuam destacadas na frente do campeonato, mostraram competência e pressão alta, mesmo quando era difícil encontrar o caminho da baliza adversária.