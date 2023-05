João Mário intocável para Roger Schmidt

Luís Antunes Hoje às 22:17 Facebook

Alemão não abdica do médio em Portimão apesar de estar à "bica" para a Alvalade. Florentino ameaça Chiquinho

Roger Schmidt não abdica de João Mário para a primeira das três finais das águias na luta pelo título, já este sábado, às 18 horas, diante do Portimonense, no Algarve. O médio dos encarnados não pode sofrer qualquer sanção caso deseje acompanhar a equipa no regresso a Alvalade, na próxima semana. Mas, apesar do risco, o JN sabe que Roger Schmidt não admite poupar o futebolista na deslocação ao Algarve.

João Mário vive a melhor época da carreira: segundo melhor marcador (23 golos) e também assistente (12) do conjunto da Luz, só superado por Gonçalo Ramos (25). E vai manter-se no meio-campo das águias na batalha com os algarvios. Um duelo que até pode chegar para alcançar o 38.º título, mas só em caso de triunfo e da derrota do F. C. Porto que recebe o Casa Pia, no dia seguinte.