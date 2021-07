João Mário já regressou a Portugal após rescindir com o Inter

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador português regressou, esta tarde, a Portugal depois de ter rescindido contrato com o Inter de Milão.

João Mário aterrou no aeródromo de Tires por volta das 19 horas, depois de ter viajado até Itália para rescindir contrato com o Inter de Milão, clube a que estava ligado desde 2016/17. "O Internazionale anuncia que chegou a um acordo com o futebolista João Mário para a rescisão de contrato com o clube", anunciou a equipa italiana esta segunda-feira.

Desta forma, João Mário é um jogador livre e deverá assinar pelo Benfica nos próximos dias. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da "Sky Sports", Rui Costa e o médio chegaram a acordo para a assinatura de contrato. Se a transferência se confirmar, João Mário voltará a encontrar-se com Jorge Jesus, que já orientou o português nos leões em 2015/16.

O médio, que fez toda a formação no Sporting, começou a jogar pela equipa principal dos leões em 2014/15 e, em 2016/17, assinou pelo Inter de Milão depois dos "nerazzurri" investirem 45 milhões de euros. João Mário disputou 69 jogos pela equipa italiana e foi cedido por empréstimo ao West Ha (2017/2018), Lokomotiv Moscovo (2019/20) e Sporting na última época, na qual se sagrou campeão nacional e conquistou uma Taça da Liga.