João Mário: "Mudei de clube para estar na seleção"

Médio, de 26 anos, está de volta à seleção portuguesa, depois de ter sido preterido nos últimos meses e ter falhado a fase final da Liga das Nações.

O médio João Mário admitiu esta terça-feira que foi "duro" ter ficado de fora das últimas convocatórias da seleção portuguesa de futebol e assumiu que resolveu mudar de clube também para poder regressar às opções de Fernando Santos.

"Foi duro ter ficado de fora da fase final da Liga das Nações, mas temos de ser honesto com nós próprios: não estando a jogar, não fazia sentido ter sido convocado. Fiquei triste, mas entendi. Depois da Liga das Nações, pensei que tenho de jogar e que tinha de dar um novo rumo à minha carreira. Para mim, estar na seleção é uma alegria. Foi por isso que mudei de clube. Queria jogar com mais regularidade para ser opção", referiu, na conferência de imprensa que antecedeu o primeiro treino da equipa das quinas de preparação para o duelo com o Luxemburgo, sexta-feira.

João Mário, que no defeso rumou à Rússia para representar o Lokomotiv de Moscovo, apontou o Luxemburgo como um "adversário duro" e destacou a organização tática da seleção que é penúltima classificada do Grupo B.

"É uma equipa que se conhece muito bem. Tem o mesmo treinador há nove anos. É uma equipa muito bem organizada taticamente. Hoje em dia, já não há jogos fáceis", salientou o futebolista, que foi campeão europeu por Portugal em 2016.