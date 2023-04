João Mário novamente em tratamento no regresso do F. C. Porto aos treinos

JN/Agências Hoje às 17:44 Facebook

O futebolista João Mário ficou, esta terça-feira, de fora do treino do F. C. Porto, devido a lesão, anunciaram os campeões nacionais, que voltaram ao trabalho quatro dias após a vitória na visita do Benfica (2-1), da 27.ª jornada da Liga.

De acordo com uma nota, o lateral direito fez apenas tratamento na sessão matinal orientada por Sérgio Conceição, sendo desconhecido o problema físico que contraiu durante a segunda parte do clássico.

Afastado da competição desde 10 de março, quando sofreu uma entorse no joelho direito em plena vitória caseira sobre o Estoril Praia (3-2), da 24.ª jornada, João Mário voltou a ser utilizado face ao Benfica na sexta-feira, ao substituir Wilson Manafá, aos 56 minutos.

O defesa mostrou-se queixoso naquela perna ao fim de pouco tempo e viu-se forçado a sair, aos 71 minutos, sendo rendido pelo nigeriano Zaidu, numa altura em que o F. C. Porto já tinha completado a reviravolta no marcador, com tentos do colombiano Matheus Uribe (45) e do iraniano Mehdi Taremi (54), após um autogolo do guarda-redes Diogo Costa (10).

Os azuis e brancos voltam na quarta-feira ao Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, para continuarem a preparar a receção ao lanterna-vermelha Santa Clara, da 28.ª ronda, agendada para sábado, às 20.30 horas, no Estádio do Dragão, no Porto.

O F. C. Porto é vice-líder da Liga, com 64 pontos, sete abaixo do Benfica, mas com mais dois do que o Sporting de Braga, terceiro colocado, e sete de avanço do Sporting, quarto.