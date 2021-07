João Mário oficial no Benfica

JN Hoje às 09:38 Facebook

Twitter

Partilhar

João Mário foi, esta terça-feira, anunciado como reforço do Benfica.

João Mário aterrou esta segunda-feira no aeródromo de Tires, por volta das 19 horas, depois de ter viajado até Itália para rescindir contrato com o Inter de Milão, clube a que estava ligado desde 2016/17. "O Internazionale anuncia que chegou a um acordo com o futebolista João Mário para a rescisão de contrato com o clube", anunciou a equipa italiana esta segunda-feira.

Como esperado, o médio, que alinhou na época passada pelo Sporting, por empréstio do Inter, foi apresentado hoje como contração do clube da Luz.