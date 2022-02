João Mário perde espaço no Benfica

João Mário está em rota descendente nas águias. No último jogo, frente ao Santa Clara, não saiu do banco de suplentes e, na partida anterior, com o Gil Vicente, entrou apenas na segunda parte.

Contratado a custo zero no último verão, o internacional português, de 29 anos, teve um arranque de temporada de luxo, mas neste momento, encontra-se tapado por Paulo Bernardo, que ganhou alento e espaço com a chegada de Nélson Veríssimo ao cargo de treinador. No meio campo, Weigl é o único cuja condição se mantém inalterada, sendo que Taarabt e Meité são utilizados com regularidade.

Paulo Bernardo, de 20 anos, estreou-se pela mão do antigo treinador, Jorge Jesus, no duelo com o Braga mas só com o atual técnico adquiriu preponderância na equipa encarnada.