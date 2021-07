Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:21 Facebook

O Inter de Milão comunicou que João Mário rescindiu contrato com o clube esta segunda-feira. Depois de algumas semanas de rumores, o antigo jogador do Sporting poderá assinar pelo Benfica nos próximos dias a custo zero.

João Mário fez toda a formação no Sporting, tendo sido campeão nacional na época passada. Prepara-se agora para assinar pelo rival de Lisboa, sendo oficializado nos próximos dias.