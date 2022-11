João Mário: "Todas as vezes que venho à seleção, as perguntas são quase sempre sobre o Cristiano"

JN Hoje às 10:18 Facebook

O foco inicial da conferência de imprensa de João Mário foi a entrevista concedida por Cristiano Ronaldo ao jornal "The Sun", mas o jogador do Benfica não estranhou.

"Em todas as vezes que venho à seleção, as perguntas são quase sempre sobre o Cristiano. Não é uma novidade para mim ou para qualquer companheiro nosso", disse, após duas questões iniciais sobre CR7.

"Entrevista de Ronaldo? Não há muito a dizer sobre esse tema. Não é a primeira vez que um jogador chega à seleção com um problema no clube, mas aqui pensamos todos primeiro no objetivo coletivo. Quando chegamos à seleção, é um outro grupo de trabalho e tentamos focarmo-nos no mais importante. Não acredito que traga mais pressão, para ele ou para os outros jogadores", acredita o médio.

Sobre o alegado cumprimento frio entre Ronaldo e Bruno Fernandes, no arranque do estágio da seleção, João Mário disse que tudo não passou de uma brincadeira: "Estive no balneário. É engraçado. As imagens podem ser interpretativas, mas foi uma brincadeira entre eles. O Bruno foi dos últimos a chegar e o Cristiano perguntou-lhe se ele tinha vindo de barco. Eles têm uma grande relação", explicou.