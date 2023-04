João Mário volta a ser o melhor médio do mês no campeonato

JN Hoje às 13:53 Facebook

Jogador do Benfica recebe a distinção pela terceira vez consecutiva devido às exibições em março.

João Mário foi eleito pela terceira vez consecutiva pelos treinadores da Liga como o melhor médio do mês, pelas exibições ao serviço do Benfica durante o mês de março.

O camisola 20 dos encarnados, com 28,21% dos votos, foi o mais votado pelos técnicos principais da prova, num pódio que ficou totalmente preenchido por Iván Jaime, do Famalicão, que recolheu 12,82% dos votos, e por Chiquinho, também das águias, com 11,11%.

Em comunicado, a Liga de Clubes realça "que o mês de março trouxe três vitórias em outros tantos encontros ao Benfica na Liga Portugal bwin, com três golos e uma assistência para o futebolista português de 30 anos".