João Marques "muito feliz" por renovar pelo Estoril

O médio português João Marques renovou contrato com o Estoril Praia até 30 de junho de 2026, anunciou o 15.º classificado da Liga portuguesa.

João Marques, de 21 anos, juntou-se às renovações contratuais de outros quatro jogadores do plantel 'canarinho', que foram anunciadas durante o mês de janeiro, casos dos defesas Joãozinho e Tiago Santos, do guarda-redes Dani Figueira e do avançado Gilson Benchimol, que seria posteriormente emprestado ao Benfica.

"O número para o qual tentou ligar, neste momento, encontra-se em outra chamada. Aguarde ou tente mais tarde. Pedimos desculpa, mas o João Marques está ocupado a renovar pelo Mágico. Continua em casa até 2026", anuncia o clube da Linha de Cascais nas suas páginas oficiais nas redes sociais.

Na mesma publicação, João Marques afirmou sentir-se "muito feliz por continuar a representar este clube", prometendo "trabalhar para alcançar os objetivos" de um emblema ao serviço do qual conquistou a última edição da Liga Revelação e da Taça Revelação (2021/2022).

O médio ofensivo estreou-se como profissional em novembro, durante a participação do Estoril Praia na Taça da Liga, e já contabiliza sete jogos oficiais pela equipa principal dos 'canarinhos'.

João Marques chegou ao Estádio António Coimbra da Mota há temporada e meia, no início da temporada 2021/2022, depois de ter cumprido a sua formação ao serviço de Sporting, Barreirense e Vitória de Setúbal, clube no qual realizou os primeiros jogos como futebolista sénior.