João Matias mais forte no sprint em Castelo Branco

Corredor da Tavfer/Mortágua/Ovos Matinados venceu a 2.ª etapa da Volta a Portugal, que ligou Badajoz, em Espanha, a Castelo Branco. Rafael Reis (Glassdrive-Q8/Anicolor) mantém camisola amarela.

Vitória em estreia na Volta a Portugal para João Matias ( Tavfer/Mortágua/Ovos Matinados) que finalizou na perfeição um sprint desenhado no empedrado da chegada a Castelo Branco.

O ciclista natural de Barcelos, de 31 anos, esperou o momento certo para atacar, superiorizando-se ao norte-americano Scott McGill (Wildlife Generation), que tinha vencido sexta-feira em Elvas, e a Maurício Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), que no dia anterior, na cidade alentejana, também tinha feito o terceiro lugar.

Rafael Reis, também da Glassdrive, manteve a camisola amarela, apesar de ter chegado um pouco mais atrás, novamente atrasado por uma queda de dois adversários, que forçou a que todos no pelotão fossem creditados com o mesmo tempo do vencedor do dia.

Este domingo há a etapa rainha da Volta, na ligação de 159 quilómetros entre Sertã e a Torre, no topo da Serra da Estrela, que pode ser decisiva para a afirmação dos mais fortes.