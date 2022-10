João Matos recordista na Liga dos Campeões

JN/Agências Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O veterano João Matos vai recordar para sempre a vitória do Sporting contra o Pula (5-3), a contar primeira jornada do Grupo 2 da Ronda Principal da Liga dos Campeões (anteriormente nomeada como UEFA Futsal Cup). Nesse jogo, o fixo leonino realizou a 70.º partida na carreira, em jogos da principal competição europeia de clubes.

O capitão do Sporting superou Rizvan Farzaliyev (Azerbaijão) e Lúcio Rosa (Bélgica), ambos com 69 jogos, e que lideravam uma lista em que Ricardinho é o segundo português com mais partidas (64), estando na quinta posição.

Recorde-se que João Matos já é o jogador com mais jogos na 'final four' da prova (formato adotado em 2007), com 17 partidas, mais uma que Sergio Lozano (Espanha).

PUB

Reativamente a títulos, o internacional português, de 35 anos, soma dois (2018/19 e 2020/21), ambos ao serviço do Sporting.