João Matos: "Sermos campeões não nos obriga a nada"

Jogador da seleção portuguesa de futsal antevê um Campeonato da Europa mais difícil do que o Mundial.

Já ganhou tudo o que tinha para ganhar, mas promete não ficar por aqui. João Matos é um dos jogadores mais titulados do Mundo do futsal e, em entrevista ao JN, representou a voz de uma seleção nacional que quer dar seguimento às conquistas recentes, agora no Campeonato da Europa. O fixo do Sporting revelou os segredos do triunfo no último Mundial, falou sobre as principais dificuldades e destacou a evolução do futsal português. E aos 34 anos ainda não pensa no dia da despedida.