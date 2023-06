João Mendes é reforço do Vitória de Guimarães até 2025

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:28 Facebook

Médio João Mendes chega a Guimarães proveniente do Chaves, enquanto o lateral esquerdo Abner Filipe (ex-Farense) deverá assinar contrato nos próximos dias.

O médio João Mendes, que alinhava no Desportivo de Chaves, é reforço do Vitória de Guimarães para as próximas duas temporadas, com mais uma de opção, anunciou o clube minhoto em nota oficial.

Natural de Matosinhos, o médio, de 28 anos, é o primeiro reforço dos conquistadores para a temporada 2023/2024.

Formado no Leixões, mas também com passagens pelas camadas jovens do Pedras Rubras e Gondomar, João Mendes iniciou a carreira de sénior no Gondomar, registando ainda passagens pelo CD Gouveia, Nogueirense, Operário de Lagoa, UD Oliveirense, Tondela, Académica e Estoril, antes de ingressar no Chaves, clube que representou nas duas últimas épocas.

Noutro contexto, o lateral esquerdo Abner Filipe (ex-Farense) deverá firmar contrato nos próximos dias.