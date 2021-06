João Moutinho chuta a bola para o F. C. Porto

Arnaldo Martins Hoje às 17:41 Facebook

Internacional português deseja regressar a Portugal e aceita baixar o salário. Médio tem contrato com o Wolverhampton e ganha quatro milhões por ano.

O regresso de João Moutinho ao futebol português e, concretamente, ao F. C. Porto está em cima da mesa. O jogador, 34 anos, tem o desejo de voltar à Invicta, onde foi muito feliz de 2010 a 2013, e o Wolverhampton, sabe o JN, não deverá colocar entraves à saída, embora o jogador tenha contrato até 2022.

João Moutinho quer o F. C. Porto e o superagente Jorge Mendes já iniciou conversas com a SAD portista. O internacional português ganha quatro milhões por ano, mas está disponível a baixar o salário para os valores médios que praticam os grandes do futebol nacional. A bola está agora do lado portista, sendo que o processo só irá conhecer avanços se houver a validação de Sérgio Conceição. O treinador aprecia o perfil e características de João Moutinho, mas ainda não tomou nenhuma decisão. Só depois de a renovação de contrato ser formalizada, o técnico irá analisar mais a fundo os dossiês.