João Moutinho no onze inicial de Portugal frente ao Luxemburgo

João Moutinho foi o jogador escolhido por Fernando Santos para ocupar o lugar deixado vago pelo lesionado William Carvalho no 'onze' inicial que Portugal vai hoje apresentar frente ao Luxemburgo, no apuramento para o Euro 2020 de futebol.

Como já era conhecido, devido a problemas físicos, William Carvalho vai deixar de ser totalista na equipa portuguesa nesta fase de qualificação, com o selecionador nacional a optar por colocar no seu lugar João Moutinho, que ganhou a 'corrida' a Rúben Neves e João Mário.

Na frente, Cristiano Ronaldo vai voltar a ter na frente a companhia de João Félix, que vai somar a sua quarta internacionalização, enquanto mais atrás, na defesa, Nelson Semedo vai regressar ao lado direito e Pepe, como era esperado, vai fazer dupla no centro com Rúben Dias, relegando José Fonte para o banco de suplentes.

Sendo assim, Portugal vai atuar no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com Rui Patrício na baliza, atrás do quarteto defensivo composto por Nelson Semedo à direta, Raphael Guerreiro à esquerda e Pepe e Rúben Dias no centro.

No meio-campo, Danilo vai ser o jogador mais recuado, com João Moutinho, Bernardo Silva e Bruno Fernandes no apoio a Ronaldo e Félix.

O grupo B de qualificação para o próximo Europeu é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), que é seguida por Portugal (oito em quatro), Sérvia (sete, em cinco), Luxemburgo (quatro, em cinco) e Lituânia (um, em cinco).

O Portugal-Luxemburgo está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do polaco Daniel Stefanski.