João Muniz na rampa de lançamento

João Muniz, central de 17 anos, é um dos elementos da formação seguidos por Ruben Amorim e está na calha para ser um dos próximos jovens a ter uma oportunidade na primeira equipa leonina.

Internacional sub 19, o defesa alinhou na equipa B, sub-23 e foi decisivo no embate com o Liverpool que selou o apuramento dos leões para a final four da Youth League. Alto (1,92 metros) promete não só pela estatura, mas também pelo sentido posicional e capacidade de antecipação.

O jogador já foi chamado pelo técnico leonino à preparação do plantel principal e está na calha para ser um dos jovens a ter uma oportunidade na primeira formação dos verde e brancos.