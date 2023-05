João Neves é talismã da nova vida da águia

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 23:08 Facebook

Encarnados somam quatro vitórias seguidas com o jovem médio na condição de titular.

João Neves foi a surpresa de Roger Schmidt para a receção ao Estoril, na 29ª jornada, que culminou na vitória dos encarnados por 1-0, triunfo que representou o fim da crise do Benfica, que vinha de uma série de três derrotas e um empate, nos quatro jogos anteriores.

Na estreia a titular pela equipa principal, o médio, de 18 anos, impressionou pela maturidade demonstrada em campo, numa fase em que a equipa não transpirava confiança, e, desde esse jogo, não voltou a sair do onze eleito pelo treinador alemão, que tem optado por deixar Florentino Luís, um dos jogadores mais utilizados no plantel esta temporada (3732 minutos, distribuídos por 52 jogos) no banco, para promover a dupla composta por João Neves e Chiquinho.