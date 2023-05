João Neves fecha a época como intocável

Titular absoluto nos últimos cinco jogos, resiste ao retorno de Aursnes e barra regresso de Florentino ao meio-campo.

João Neves é a grande estrela das águias nesta reta final da temporada, sendo o mais recente "intocável" de Roger Schmidt no meio-campo dos encarnados, apesar do regresso provável de Aursnes ao setor, no jogo frente ao Santa Clara e que pode dar o 38.º título da história dos encarnados.

O jovem médio formado no Seixal, que empatou o último dérbi já nos descontos, é titular absoluto neste epílogo de época e perdeu apenas um minuto contra o Gil Vicente, nos últimos cinco jogos. Só Vlachodimos e o próprio Aursnes, que sábado fará pela primeira vez dupla na linha média com a jovem estrela, conseguem superar o atleta em tempo de jogo neste período.