João Neves, o algarvio entregue à missão de "servir o Benfica"

Médio, de 18 anos, estreou-se a titular frente ao Estoril, no Estádio da Luz, onde chegou em 2016 para lutar pelo sonho de jogar pelo clube do coração.

A afirmação de João Neves de águia ao peito está mais acelerada do que nunca, depois de o jovem médio ter alcançado mais um marco importante numa ascensão vertiginosa na hierarquia benfiquista. Depois da estreia oficial e da estreia na Liga dos Campeões, eis a primeira vez a titular na equipa principal, algo que, no Seixal, começou a ser tido como uma certeza praticamente desde 2016, ano em que João Neves foi descoberto no Algarve para "começar a servir o clube do coração".

Natural de Tavira, o novo menino-bonito da Luz, chegou ao Benfica com 12 anos, depois de dar nas vistas "num torneiozinho, no sintético junto ao Estádio da Luz". Antes disso, passou pela Casa do Benfica em Tavira e pelo Centro de Formação e Treino do Benfica em Faro. Já aí o benfiquismo lhe saía por todos os poros e esse sentimento só ganhou mais força à medida que os anos foram passando no Seixal, longe da família, principalmente da mãe que, no início, não via com bons olhos uma mudança tão drástica.