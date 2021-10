João Oliveira já foi operado a fratura no rosto

JN/Agências Hoje às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

João Oliveira, jogador do Leixões, foi submetido esta quinta-feira a uma intervenção cirúrgica a uma fratura na face, no Hospital de São João, no Porto, e está estável.

A fratura ocorreu no domingo, num lance com o guarda-redes do Feirense, Arthur, em jogo da Liga Portugal 2, com o jogador leixonense a perder a consciência.

João Oliveira, de nacionalidade suíça e portuguesa, foi assistido e retirado do relvado de maca, tendo sido transportado para o Hospital Pedro Hispano, que fica perto do estádio, para realizar exames e já não assistiu ao triunfo do Leixões (2-0).

Posteriormente foi transferido para o Hospital de São João, já com a cirurgia marcada para esta quinta-feira.

Segundo o clube, o período de afastamento dos relvados deve ser superior a um mês.