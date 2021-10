João Palhinha: "Ainda podíamos ter feito mais golos"

JN Hoje às 20:47 Facebook

Médio português deixou grandes elogios à exibição do Sporting. Leões somaram os primeiros pontos na Liga dos Campeões.

"Eu acho que não é possível falar de exibição individual sem falar da grande exibição coletiva. Toda a gente fez um excelente jogo. Melhorámos bastante, temos vindo a melhorar nas competições europeias, a equipa esteve muito compacta a defender, soube aproveitar quando teve bola as oportunidades que teve. Ainda podíamos ter feito mais golos, mas acho que fizemos um excelente jogo e se calhar peca um bocadinho por escasso, mas já foi muito bom", começou por dizer o médio dos leões à Eleven Sports.

Palhinha aproveitou para falar sobre a pressão inicial por parte do Besiktas e centrou as atenções no próximo jogo, a contar para o campeonato português. "Sabíamos que vínhamos jogar num estádio com um ambiente que favorecia bastante a equipa da casa, um ambiente que, para quem joga aqui e quem visita este estádio, não é fácil nos minutos iniciais, mas com o decorrer do jogo fomo-nos adaptando, reagimos bem a essas adversidades do início da partida e acho que fizemos um excelente jogo. Agora temos de pensar no campeonato, descansar e dar tudo por este clube", referiu.