João Palhinha com lesão muscular na coxa direita

JN Hoje às 14:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio João Palhinha, que no domingo passado saiu lesionado do jogo frente ao Tondela, apresenta "uma lesão muscular na região posterior da coxa direita", segundo informou, esta segunda-feira, o Sporting.

"João Palhinha, que saiu lesionado do jogo da 12.ª jornada da Liga, apresenta uma lesão muscular na região posterior da coxa direita", lê-se numa nota publicada no site oficial dos leões na Internet, em que o clube lisboeta não esclarece o tempo de paragem do internacional português.

Jovane Cabral e Rúben Vinagre estiveram uma vez mais ausentes dos trabalhos, já que continuam a fazer tratamento às respetivas lesões. Quanto aos titulares do embate do passado domingo frente ao Tondela (2-0) fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo.