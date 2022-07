Palhinha despede-se do Sporting: "Saio realizado porque conseguimos reerguer o clube"

O médio português embarcou, este sábado, para Londres, onde vai fazer exames médicos e assinar contrato com o Fulham. Na hora da despedida, João Palhinha reconheceu que a saída de Alvalade "custou mais do que esperava".

"Estou muito orgulhoso do que fiz no Sporting com os meus colegas. Vou jogar para a melhor liga do mundo, que é a Premier League. Foi quando teve de acontecer, não se forçou nada. Fui à Academia despedir-me dos meus colegas. Custou-me muito, mais do que estava à espera. Só tenho de agradecer por tudo o que vivi no Sporting. Saio realizado porque conseguimos reerguer o clube", disse João Palhinha em declarações à CNN Portugal, no Aeroporto Humberto Delgado.

O jogador português, que vai ter a primeira experiência fora do país e sem ligação ao Sporting, vai trabalhar com Marco Silva, principal responsável por conseguir convencer Palhinha a assinar pelo Fulham. "Ele foi fundamental. Queria-me muito e demonstrou-me isso através da persistência que teve, pois falou comigo mais do que uma vez. Vou à procura de ter sucesso. Vou para a melhor liga do mundo e quero demonstrar o meu valor. Como disse, saio daqui realizado por ter conquistado troféus e reerguido o clube", concluiu.

João Palhinha, de 26 anos, que passou a maior parte da carreira no Sporting, com passagens, por empréstimo, por Moreirense, Braga e Belenenses, despede-se do clube de Alvalade depois de ter disputado 95 jogos e marcado sete golos. Conquistou ainda um campeonato nacional e, uma Supertaça e duas Taças da Liga.