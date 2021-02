João Palhinha: "Espero que a novela do cartão amarelo acabe"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:53 Facebook

O médio do Sporting foi, este sábado, considerado o homem do jogo no duelo diante do Portimonense, em Alvalade.

"Foi uma vitória justíssima, podíamos ter feito mais golos, mas o relvado também não estava nada fácil. Mas temos sempre ultrapassado estes relvados mais pesados, estou muito contente pela vitória e pelo prémio. O segredo está na atitude e na união desta equipa. Jogar em relvados assim exige outras coisas, o jogo não é tão fluido, mas a equipa tem-se batido sempre bem. Estamos de parabéns pela atitude que tem tido desde o início", começou por dizer Palhinha, após a vitória.

O médio dos leões comentou, ainda, o caso do quinto cartão amarelo que viu no Bessa, desejando que a situação se resolva rápido. O caso está agora nas mãos do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), para onde Palhinha recorreu para que o cartão, que daria um jogo de suspensão, fosse retirado já depois de o árbitro Fábio Veríssimo ter admitido que foi mal mostrado e o Benfica ter apresentado uma participação ao Conselho de Disciplina.

"Só estou focado em jogar e fazer o meu trabalho. Quanto a essa novela, espero que acabe o mais depressa possível. Quero é que isso fique resolvido mas, como disse, não penso nisso. Quero é jogar", concluiu.

