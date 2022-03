João Palhinha: "Pensem duas vezes antes de levarem os vossos filhos ao estádio"

JN Hoje às 11:18 Facebook

Após o apito final do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Sporting, que os leões venceram (3-1), o médio deixou uma mensagem nas redes sociais na sequência dos confrontos entre os adeptos no Estádio D. Afonso Henriques.

Palhinha, que foi suplente utilizado, lamentou os confrontos nas bancadas e consequente carga policial que interromperam a partida na segunda parte durante alguns minutos. Numa longa mensagem em que disse estar "muito feliz pela vitória", o médio apontou o dedo a alguns comportamentos dos adeptos.

"Sendo dia do pai senti que devia de dizer apenas algumas palavras a alguns deles que estiveram presentes hoje no estádio. Deviam de olhar para os vossos filhos quando chegassem a casa e refletirem qual é o exemplo que lhes querem passar. É uma tristeza ver estádios com ambientes incríveis e com tanto potencial no nosso país e depararmo-nos com situações como as de hoje. Vergonhoso ver miúdos de 14 , 15 , 16 anos agirem de forma semelhante aos seus 'ídolos'. Reflitam e pensem duas vezes antes de levarem os vossos filhos ao estádio se é para terem certo tipo de atitudes", escreveu.

Os adeptos do V. Guimarães envolveram-se em confrontos com a Polícia no decorrer do encontro frente ao Sporting. Os aficionados da equipa caseira atiraram várias cadeiras em direção às forças policiais e a situação só acalmou depois de os jogadores vimaranenses terem ido pedir calma aos adeptos.

