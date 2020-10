João Palhinha renova com o Sporting até 2025

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:26 Facebook

O médio prolongou, esta quarta-feira, a ligação com o clube de Alvalade até 2025 e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"Estou muito feliz por assinar mais uma renovação com um dos Clubes que me formou e teve um papel muito importante no meu crescimento. Quero deixar uma imagem diferente da que deixei no passado. É isso que quero mostrar aos Sportinguistas e a toda a gente: o que realmente valho. Sei que as pessoas neste Clube acreditam em mim", disse o médio de 25 anos à Sporting TV.

João Palhinha chegou ao clube leonino durante a formação, do Sacavenense, e jogou cedido ao Moreirense (2015/16), Belenenses (2016/2017) e Braga. O médio esteve no clube minhoto durante as duas últimas épocas e foi opção regular: disputou 76 jogos, marcou seis golos e conquistou uma Taça da Liga.

O médio deixou ainda elogios a Rúben Amorim, treinador com quem já trabalhou nos Guerreiros do Minho, e abordou uma eventual saída do Sporting.

"Se já tivesse saído do Sporting iria partir talvez de uma forma que não era condizente com todo o trajeto que fiz neste clube. Sair da equipa A com o sentimento de não ter demonstrado o meu valor e o meu potencial deixaria sempre um sabor amargo. O Rúben Amorim sabe as qualidades que tenho. Gosto muito do míster pela empatia que tenho com ele. Por isso é que eu digo que tenho todas as condições para demonstrar o meu valor e a equipa também. Todos juntos vamos chegar a bom porto", concluiu.