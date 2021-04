Rúben Amorim suspenso 15 dias falha pelo menos dois jogos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:50 Facebook

O Conselho de Disciplina confirmou, esta terça-feira, que o médio do Sporting viu, diante do Famalicão, o sexto cartão amarelo na Liga. Já Rúben Amorim foi suspenso 15 dias depois de ter sido expulso por críticas à arbitragem.

João Palhinha viu, no domingo, o sexto cartão amarelo diante do clube minhoto, depois de ter completado uma série de cinco cartões e não ter cumprido castigo, depois de ter sido anulado pelo Tribunal. O mapa de castigos desta terça-feira refere apenas que o sexto amarelo corresponde a uma multa de 102 euros e, por isso, o médio poderá ser opção para o jogo com o Farense, agendado para sexta-feira.

O internacional português viu o quinto cartão no Bessa, frente ao Boavista, antes do dérbi com o Benfica, apenas cinco minutos depois de ter entrado em campo. Foi punido com uma partida de castigo pelo CD, mesmo depois de Fábio Veríssimo reconhecer que o lance em questão não merecia a exibição de um cartão amarelo, decisão que foi suspensa após uma providência cautelar apresentada no Tribunal Central Administrativo do Sul.

Em março passado, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) considerou procedente o recurso apresentado pelo jogador contra a decisão do Conselho de Disciplina, clarificando que o cartão em questão se mantinha, mas que o jogo de castigo ficava sem efeito.

Ruben Amorim suspenso 15 dias

Já o treinador do Sporting não teve uma decisão tão leve. Rúben Amorim foi suspenso 15 dias, depois de ter sido expulso no jogo diante do Famalicão. O técnico vai ter ainda de pagar uma multa de 6375 euros por, segundo o relatório do árbitro Rui Costa, ter proferido insultos.

"Vai para o c..., vai-te f..., conseguiste o que querias", pode ler-se no relatório. Ruben Amorim vai falhar os jogos com o Farense, no Algarve, a receção ao Belenenses SAD, da 28.ª jornada, e, ao que tudo indica, o jogo com o Braga, ainda sem data.