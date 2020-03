João Palhinha só vê luta contra o Coronavírus

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:08 Facebook

O médio do Braga deixou, esta segunda-feira, uma nota nas redes sociais relativamente ao futuro profissional.

Num dia em que surgiram notícias sobre o futuro de João Palhinha e o desejo do médio continuar a carreira fora do país e não regressar ao Sporting, o jogador fez questão de deixar um esclarecimento nas redes sociais. O atleta, atualmente no Braga por empréstimo dos leões, disse estar preocupado com a luta contra o coronavírus e que o futuro profissional não é o mais importante.

"Vi hoje o meu nome referenciado em notícias nas quais são abordadas hipóteses para o meu futuro. Quero garantir-vos que o meu futuro passa por cuidar de mim, dos meus, e ajudar os outros a ultrapassar a grave crise de saúde pública que atravessamos. O futebol, o meu futuro, desculpem, neste momento não é importante. Importante hoje, amanhã e nos próximos dias e provavelmente nas próximas semanas, é focar no objetivo comum chamado Covid-19. O nosso objetivo. Seguimos juntos nesta luta", escreveu no instagram.

O camisola 60 dos minhotos chegou à cidade dos arcebispos na época anterior. Disputou 67 jogos e marcou seis golos, tendo conquistado uma Taça da Liga.