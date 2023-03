João Paulo Correia convoca treinadores para levar mulheres a ocupar lugares de poder

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia apelou, esta segunda-feira, à entrada de mais mulheres que pratiquem e ocupem "lugares de poder" no desporto, para que a representação feminina em Portugal atinja a média europeia em 2030.

O governante, que falava na sessão de abertura do Fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), que decorre hoje e amanhã em Viana do Castelo, deu como exemplo a vizinha Espanha, que "deu um salto brutal" nesse âmbito, desde que em 2015 iniciou o processo de integração de mais elementos femininos rumo à "igualdade de género" na atividade desportiva. "É esse também o nosso caminho", declarou João Paulo Correia, perante perto de um milhar de treinadores (número de inscritos no fórum), na sua esmagadora maioria homens, que assistiram ao arranque dos trabalhos no Centro Cultural de Viana do Castelo. A cerimónia de abertura começou com um minuto de silêncio e aplausos a Rui Nabeiro, o empresário que morreu este domingo aos 91 anos.

"Há cerca de dois meses, foram apresentadas pela primeira vez em 49 anos, as primeiras recomendações para a igualdade de género no desporto. E essas recomendações tem um grande objetivo: Portugal tem de chegar a 2030 à média europeia, não só em número de praticantes, mas também nas lideranças, número de árbitras, juízes e treinadoras", declarou o Secretário de estado do Desporto, considerando: "Esta é uma missão para a qual estamos todos convocados. O desporto é um dos meios mais eficazes para combater desigualdades".

PUB

Segundo aquele governante, em Portugal, "apesar do trabalho que tem sido feito nos últimos anos", atualmente apenas "15 por cento" de treinadores nacionais são mulheres. "Estamos muito longe da média europeia", disse, apelando: "Estou certo que a vossa classe está convocada e inteiramente sintonizada com este grande objetivo do Governo e do desporto português, para que daqui a uns anos, num fórum da ANTF, possamos apresentar já números evolutivos". E acrescentou que "Espanha começou esta estratégia em 2015 e em 2022 apresentou números. Em oito anos deu um salto brutal. É esse o nosso caminho, não temos alternativa".

O primeiro painel do Fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, dedicado ao treino em regime de alto rendimento, contou esta segunda-feira de manhã com a presença dos treinadores de futebol Leonardo Jardim (Al-Ahli) e e Luis Freire (Rio Ave), e de futsal Mário Silva (Leões de Porto Salvo).

Aos jornalistas, Leonardo Jardim, comentou a escolha de Roberto Martínez para treinador da Seleção, a convocatória de Cristiano Ronaldo e ainda o favoritismo do Benfica no campeonato português. "Não tenho muitos dados para analisar o perfil do treinador [Roberto Martínez], acompanhei o trabalho dele na seleção da Bélgica, teve um período muito bom e outro menos bom, mas o importante para mim é que consiga fazer da seleção portuguesa, uma seleção que consiga jogar um bom futebol e ter resultados, que é isso que todos os portugueses pretendem", declarou, considerando que primeira convocatória de Martínez, que incluiu Cristiano Ronaldo, "não foge muito às do Fernando Santos, assim por alto, e é sua responsabilidade, porque a seguir vai ser avaliado pelos resultados desportivos que possa ter".

Quanto à disputa do título em Portugal, Leonardo Jardim, comentou que "o Benfica este ano, está a conseguir sobrepor-se aos outros dois clubes, três neste caso, porque este ano o Braga também está muito bem e está de parabéns". Disse que o clube da Luz "ganhou uma vantagem, que pode ser decisiva" e "assume-se como favorito".

Apesar dos bons resultados do Rio Ave, Luis Freire comentou que "ainda é cedo para fazer balanços, ainda faltam nove jogos". E que, após uma pausa "de dois ou três dias", o clube regressará ao trabalho "ciente da dificuldade que vem por aí".

Já o treinador do clube de futsal Leões de Porto Salvo, Mário Silva, que tem sido associado ao Benfica, como possível novo treinador, comentou que "tem lidado com toda a graça", com a situação. "Todo o treinador fica satisfeito quando vê o nome ligado a projetos dessa dimensão, agora o que posso partilhar é que sou treinador do Leões de Porto Salvo, com competição ontem (domingo), fico mais satisfeito por termos ganho da forma como ganhamos, com competência", disse, acrescentando: "Fico mais satisfeito por sermos a segunda defesa menos batida do campeonato, com diferença grande para a terceira, com recursos diferentes e vivendo de organização e competência".

O fórum da ANTF realiza-se este ano em Viana do Castelo Cidade Europeia do Desporto 2023. Pelo evento deverão ainda passar, nomes como Prof. Neca, Vítor Campelos, Paulo Bento, Rui Águas e Artur Jorge, entre outros.