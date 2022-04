João Paulo Correia: "Encaro este desafio com grande espírito de missão"

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, carrega percurso político e de dirigente desportivo.

Aos 45 anos, João Paulo Correia deixa o lugar de vice-presidente da bancada parlamentar do PS e assume a pasta de Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, sucedendo a João Paulo Rebelo no cargo. Deputado desde 2009, acumula experiência também na área do poder local, como presidente da Junta da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia, e enquanto dirigente desportivo presidiu o Clube de Futebol de Oliveira do Douro.

"É um desafio bastante exigente, mas só no fim do exercício destas funções é que poderei dizer se foi o maior desafio que tive. Ter sido presidente de junta e deputado, vice-presidente da bancada parlamentar do PS desde 2016, foram também desafios muito exigentes. Encaro-o com grande espírito de missão, com dedicação e total empenho", revela, ao JN, garantindo que aceitou o convite para liderar a pasta da Juventude e do Desporto "com toda a satisfação e grande motivação".