João Paulo Correia: "Jornal de Notícias tem promovido o ciclismo"

Secretário de Estado do Desporto destaca a importância do Grande Prémio JN na divulgação da modalidade.

João Paulo Correia, secretário de Estado do Desporto: "O Grande Prémio JN é uma das provas clássicas do ciclismo nacional. É justo reconhecer o Jornal de Notícias pelo apoio e o investimento que tem feito na promoção da modalidade ao longo de décadas. O ciclismo é um desporto muito popular e certamente que esta prova terá uma grande adesão das populações durante as suas etapas. É uma prova que também tem representado uma oportunidade para que os jovens ciclistas e as promessas do ciclismo se possam afirmar"

Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo: "É um evento com enorme prestígio e que ajuda

a desenvolver a modalidade. É uma satisfação termos organizadores como o JN"