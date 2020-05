João Paulo Rebelo: "A Liga pode não retomar ou até voltar a ser interrompida"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:57 Facebook

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto salientou, esta terça-feira, que o regresso da Liga não está garantido e pode até voltar a ser interrompida.

"Tenho lido e ouvido muitas pessoas a darem como adquirido o regresso da Liga. A I Liga pode nem sequer retomar e também acontecer uma possibilidade, que pode ser ainda mais dramática, do meu ponto de vista, que é retomar a competição e voltar a interrompê-la. Daí que esta possibilidade retoma tenha sido agendada para o final deste mês. Vai ser preciso um entendimento entre a FPF com os especialistas da Direção-Geral de Saúde que estão a trabalhar para garantir um conjunto de condições que implicam a saúde dos participantes e a saúde pública de uma forma geral", começou por dizer João Paulo Rebelo em entrevista ao "Jornal Económico", garantindo que o campeonato da LigaPro está terminado.

"Antes mesmo de existir qualquer intervenção do Estado através do Governo, essa foi uma matéria consensual porque é público que existiu uma reunião com o Governo e a FPF, prévia àquela onde estiveram Liga e os três representantes de clubes portugueses, onde houve logo muito trabalho feito com os especialistas indicados pela FPF e pela Direção-Geral de Saúde. Por um lado, e num momento em que queremos minimizar o risco, é evidente que estamos a maximiza-lo se o alargarmos a uma população maior; por outro lado, há uma questão económica mas essa questão não foi ponderada quando se decidiu cancelar a LigaPro", explicou.

A 30 de abril, o Governo definiu no plano de desconfinamento da pandemia de covid-19, que a Liga e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, permitindo também desportos individuais ao ar livre.

A retoma da Liga de futebol, a partir de 30 e 31 de maio, está sujeita a aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS) de um plano sanitário, anunciou o primeiro-ministro, explicando que os jogos vão realizar-se sem a presença de público nos estádios.