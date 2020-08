João Paulo Rebelo e as declarações de Marega: "Permita-me discordar..."

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:53 Facebook

Em entrevista ao Jornal de Notícias, o avançado do F. C. Porto recordou o episódio em Guimarães e afirmou que "as t-shirts com slogans não vão mudar as coisas". João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, discordou.

"Caso Marega? A reação foi de uma enorme solidariedade com o jogador e de repúdio para estas situações", começou por dizer, discordando depois do maliano. "Permita-me discordar com o Marega. Utilizar as t-shirts com slogans não resolve tudo mas ajuda muito. Temos que continuar a fazer muita sensibilização e isso acaba por trazer muitos resultados. Para ser uma boa justiça nunca pode haver resultados imediatos", afirmou João Paulo Rebelo.

Em fevereiro, Marega abandonou o relvado no duelo frente ao Vitória de Guimarães, no D. Afonso Henriques, depois de ouvir insultos racistas vindos das bancadas. Ao JN, o avançado recordou o episódio.

"A certas pessoas, o que se passou em Guimarães mudou-lhes a mentalidade, mas, à generalidade, não se sabe se mudou ou não, porque ainda não se conhece qualquer sanção. Não sei o que se passa. Já não se fala disso, mas o certo é que a partir do momento em que sucedeu, aquilo deu a volta ao Mundo. Foi muito importante, porque se falou disso em todo o lado, mas não são as bandeirolas ou as t-shirts com slogans contra o racismo que vão mudar as coisas. Até agora, nada mudou. Pelo menos eu não recebi nenhuma notícia a esse respeito. Espero para ver", afirmou.