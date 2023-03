João Pedro Coelho deixa o Tirsense

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:06 Facebook

Praticamente cinco meses depois de ter assumido o comando da equipa principal do Tirsense, João Pedro Coelho deixa o clube de Santo Tirso, atual sétimo classificado na Série A do Campeonato de Portugal.

João Pedro Coelho não resistiu aos maus resultados na série A do Campeonato de Portugal e já não é treinador do Tirsense. Com uma sequência de um empate e quatro derrotas consecutivas, a direção do clube oficializou, na manhã desta terça-feira, a saída do responsável técnico.

"A Direção do Futebol Clube Tirsense informa os seus sócios e adeptos que a ligação contratual com o Mister João Pedro Coelho e a sua equipa técnica termina hoje por mútuo acordo. Resta-nos agradecer a todos pela dedicação e empenho em prol da equipa e do FC Tirsense", escreveram os responsáveis do histórico clube de Santo Tirso.

João Pedro Coelho, recorde-se, tinha sido o eleito para substituir Álvaro Madureira, que abraçou o projeto da equipa B do Vitória de Guimarães.

Cumpridas 21 jornadas, o Tirsense é sétimo classificado, a nove pontos dos lugares de subida. A vantagem pontual para as equipas que lutam pela manutenção é de oito pontos.