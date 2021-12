João Pedro Coelho deixa Pevidém

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:05 Facebook

João Pedro Coelho deixou o comando técnico do Pevidém. Treinador ligado à história do clube vimaranense, com duas subidas consecutivas até à Liga 3, o responsável não resistiu aos maus resultados e acertou a rescisão amigável, nesta tarde de quarta-feira, após a derrota caseira diante o Vitória B, por 1-4, em mais uma jornada da Liga 3.

"Não houve despedimento, desistência ou abandono. Houve futebol. De nível altíssimo.

O Pevidém SC deseja por isso as maiores felicidades e conquistas, pessoais e profissionais, ao mister João Pedro e restante equipa técnica. Cavaleiro para sempre!", pode ler-se, numa nota oficial.

O Pevidém ocupa a última posição da série A, apenas com quatro pontos conquistados.