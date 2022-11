João Pedro Coelho é o novo treinador do Tirsense

JN Hoje às 21:04 Facebook

Está encontrado o sucessor de Álvaro Madureira no banco do Tirsense, com a escolha a recair em João Pedro Coelho, técnico de 40 anos.

João Pedro Coelho é o eleito pela Direção do Tirsense para suceder a Álvaro Madureira, que assumiu o comando da equipa do Vitória de Guimarães B, da Liga 3.

O clube de Santo Tirso, segundo classificado na Série A do Campeonato de Portugal, anunciou a chegada do técnico, de 40 anos, que na época passada orientou o Pevidém e o Fafe, ambos na Liga 3.

A equipa técnica fica completa com Márcio Paiva e Fábio Ferreira, ambos adjuntos, José Pedro, treinador de guarda-redes, e Pedro Martins, analista.

Na próximo domingo, o Tirsense recebe o Maria da Fonte (15 horas), em jogo referente à 7.ª jornada da Série A do quarto escalão do futebol nacional.