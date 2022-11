João Pedro Sousa admite: "Ruben Amorim trouxe algo de diferente à Liga"

JN/Agências Hoje às 17:58 Facebook

O treinador do Famalicão admitiu, este sábado, a "ambição" de vencer o jogo, da 13.ª jornada da Liga, com o Sporting, equipa comandada, segundo o técnico, por "um dos melhores treinadores do mundo".

João Pedro Sousa defendeu que o Sporting não vai fugir muito do que tem sido nos últimos tempos, até porque, garantiu, "é fácil de perceber como a equipa joga".

"Foi uma semana fácil, porque o adversário permite-nos perceber o que querem do jogo. Mas resolver o jogo em campo vai ser complicado. Estamos motivados. Estes dias têm sido de recuperação, mas a treinar. Temos muita ambição e queremos mostrar que estamos prontos para dificultar a vida ao nosso adversário, pelo menos, e proporcionar um bom espetáculo de futebol", referiu o treinador, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

O técnico famalicense não acredita numa "má fase" da equipa 'leonina' e está consciente das dificuldades que vai encontrar pela frente, mostrando-se, no entanto, confiante num bom resultado.

"O importante é o nosso momento. Vamos com a máxima ambição para ganhar. Sabendo que vamos encontrar uma equipa muito competente. Dizem que é irregular, que está numa má fase. Mas sabemos que é muito competente, muito bem treinada, com uma qualidade de jogo muito grande. Mas se jogarmos com uma intensidade muito grande, vamos tornar o jogo muito difícil para o Sporting", garantiu.

Sobre Ruben Amorim, João Pedro Sousa não poupou nos elogios: "É dos melhores técnicos portugueses e, por consequência, dos melhores a nível mundial. O Ruben trouxe algo de diferente à Liga pela inovação tática que introduziu no jogo quando transitou de [Sporting de] Braga para o Sporting, ao ponto de muitos de nós até seguirmos a forma de jogar do Rúben Amorim, nem que seja porque perdemos muitas horas a perceber como se conseguia anular o seu modelo".

"É um treinador que vai introduzindo alterações mediante as características dos jogadores que tem à sua disposição, pelo que é extremamente fácil de analisar o sistema do Sporting, mas na prática é muito complicado de contrariar", acrescentou.

João Pedro Sousa garantiu ainda que nenhum jogador acusou o cansaço de ter tido três jogos numa semana e afirmou que "todos os jogadores querem jogar".

"Há zero queixas. Todos querem jogar. É muito complicado para mim. Não há cansaço. Vamos tentar fazer um bom resultado. No mínimo, competir pelo resultado. Tivemos três jogos numa semana. Não é desculpa. Muito pelo contrário. É motivo de orgulho. Queremos continuar a fazê-lo", admitiu ainda.

O jogador André Simões também fez uma antevisão do jogo com o Sporting e garantiu que "a expectativa passa sempre pela vitória".

"O historial do Sporting não é favorável. É mais um jogo daqueles que todos queremos estar presentes e queremos vencer", afirmou.

O Famalicão, 14.º classificado, com 11 pontos, recebe este domingo, às 20:30, o Sporting, na quinta posição, com 22, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Artur Soares Dias, do Porto.