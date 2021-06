João Pedro Sousa apontado ao banco do Boavista

Vasco Samouco Hoje às 19:37 Facebook

O defeso estava a ser calminho e, de repente, o Bessa é uma azáfama de assuntos pendentes e de dossiês a resolver com urgência.

No dia em que arrancam os trabalhos de pré-temporada, o Boavista corre para anunciar João Pedro Sousa como o novo treinador da equipa o mais rápido de possível, sendo que também ganha prioridade a construção do plantel para 2020/21, ainda com vários lugares em aberto. Cláudio Ramos, apurou o JN, é o alvo prioritário para a baliza, com os boavisteiros a estudarem ainda a melhor maneira de negociar o guarda-redes com o F. C. Porto.