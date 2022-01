Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:17 Facebook

Antigo técnico do Boavista e Famalicão vai comandar o Al Raed.

João Pedro Sousa está de volta ao ativo. Depois de ter saído esta época do comando técnico do Boavista, foi esta quarta-feira anunciado como o novo treinador do Al Raed, oitavo classificado da Liga da Arábia Saudita, tendo assinado contrato de um ano e meio.

João Pedro Sousa vai encontrar os portugueses Leonardo Jardim (Al Hilal) e Hélder Cristóvão (Al Hazem) no campeonato saudita.