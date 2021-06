João Pedro Sousa: "Boavista? Fiz logo as malas"

JN Hoje às 15:23 Facebook

O novo treinador dos axadrezados quer mais vitórias no Bessa, mas sobre objetivos só tem uma certeza: "Lutar pela permanência está completamente fora de questão".

Ao terceiro dia no comando técnico do Boavista, João Pedro Sousa ainda está a conhecer os cantos à nova casa, mas já tem ideias bem formadas sobre aquilo que quer, e não quer, para os axadrezados em 2021/22. Esta quarta-feira, em conversa com os jornalistas, o sucessor de Jesualdo Ferreira também reafirmou o "orgulho" em representar a pantera.

"Quando ouvi o nome do Boavista não tive dúvidas, assinei em cinco minutos e fiz logo as malas. Queria muito treinar o Boavista", afirmou, antes de deixar "uma palavra de consideração ao professor Jesualdo".

Embora cauteloso quando aos objetivos, João Pedro Sousa deixou apenas uma garantia.

"Nem sequer falo em lutar pela permanência, está completamente fora de questão. Agora, sabemos das dificuldades do passado recente e temos de trabalhar para evitar essas dificuldades. O objetivo é fazer melhor do que o ano passado, ganhar mais do que oito jogos", frisou.

Sobre uma possível luta pela Europa, muita cautela.

"Penso que o primeiro erro que cometeríamos era começar a pensar na Liga Europa. É preparar a equipa para evitarmos os percalços da época passada, estruturarmo-nos bem, organizarmo-nos bem e depois, sim, até esse objetivo é curto para o Boavista. Queremos um Boavista ainda mais forte", completou.