João Pedro Sousa de volta ao comando do Famalicão

Um ano e meio após ter deixado o F. C. Famalicão, João Pedro Sousa reassume funções no emblema minhoto, substituindo Rui Pedro Silva.

João Pedro Sousa, de 51 anos, é o novo treinador do F.C. Famalicão, décimo sexto classificado da Liga principal de futebol. O técnico luso-angolano rende Rui Pedro Silva e está assim de volta ao clube minhoto, um ano e oito meses após ter cessado funções.

O anúncio do novo treinador decorre, nesta quinta-feira, no Estádio Municipal de Famalicão. João Pedro Sousa volta ao clube minhoto, após ter saído em janeiro de 2021, à décima sexta jornada, com a equipa em décimo quinto lugar na classificação. Na época anterior, conduzira os famalicenses a um histórico sexto lugar na Liga, falhando por muito pouco um inédito acesso às competições europeias. Entretanto, o treinador esteve no Boavista e no Al Raed, da Arábia Saudita.

Ao cabo de sete jornadas, o Famalicão ocupa o décimo sexto lugar no campeonato, tendo vencido um jogo e empatado outro, tendo sofrido ainda cinco derrotas. A equipa só tem um golo marcado, por Zaydou Youssouf, que por sinal valeu o triunfo por 1-0, frente ao Santa Clara.